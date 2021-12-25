Hasat Sanat Atölyesi ‘Yıl Sonu Karma Sergisi’ Kartal’da açıldı

Kartal Belediyesi ve Hasat Sanat Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Yıl Sonu Karma Sergisi’, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde açıldı.

Karikatür, resim, fotoğraf, grafik ve çini eserlerinden oluşan ve 42 sanatçının eserlerinin yer aldığı serginin açılışına; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Hasat Sanat Derneği üyeleri, karikatüristler, şairler ve yazarlar katıldı.

Sanata ve kültüre destek olan Kartal Belediyesi’nin Hasat Sanat Derneği işbirliği ile gerçekleştirdiği ‘Yıl Sonu Karma Sergisi’nde görücüye çıkan eserler sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Serginin açılışında konuşan Hasat Sanat Derneği Başkanı Karikatürist Hasan Seçkin, pandemi döneminin sanatçılar açısından zor geçtiğini belirtti. Seçkin, 2021 yılının son günlerinde karma bir sergi ile sanatseverler ile buluşmak istediklerini söyledi. Sergide karikatür, resim, fotoğraf, grafik ve çini alanlarında eserler olduğunu ve bu eserlerin pandemi dönemine rağmen ortaya çıktığını belirterek sergiye ev sahipliği yaptığı için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

Başkan Gökhan Yüksel: “Kültür-sanat adına buluşmalarımız 2022 yılında da devam edecek”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kültür ve sanat faaliyetlerine her zaman destek olduklarını söyleyerek, sergide emeği geçen sanatçılara teşekkür etti. Serginin en küçük katılımcısının Kartal Belediyesi’ne bağlı kreş öğrencisi olduğunu belirterek bundan büyük bir gurur duyduklarını ifade etti. Hasat Sanat Atölyesi’nin birkaç arkadaşın emeği ile kurulduğunu ve sayılarının arttığını, Kartal’da bu tür güzel sanat eserlerini üreten isimlerin artmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Sergide pek çok tecrübeli ismin eserlerinin olduğuna işaret ederek kültür ve sanatın Kartal’da var olmaya devam edeceğini, kültür-sanat adına buluşmaların 2022 yılında da devam edeceğine vurgu yaptı.

Sergiyi gezerek, eserler hakkında bilgi alan Başkan Yüksel, katkılarından dolayı Hasat Sanat Atölyesi üyelerini temsilen karikatürist Hasan Seçkin’e plaket takdim ederken serginin en küçük katılımcısını da unutmayarak ona da plaketini takdim ederek başarılarının devamını diledi.

42 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde 31 Aralık 2021 tarihlerine kadar açık kalacak.