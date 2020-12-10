Hasköy Spor Tesisi gençlerin yeni buluşma noktası olacak

Beyoğlu Belediyesi tarafından Haliç’in yanı başında yapımına başlanan Hasköy Spor Tesisi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
“Her şey çocuklarımızın ve Beyoğlu’muzun geleceği için”Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu’na bir spor alanı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “İnşa etmekte olduğumuz bir spor tesisimiz var. Hasköy Gösteri Merkezi’mizde bulunan spor etkinlik alanlarımızı, basketbol sahamızı buraya taşıyoruz. Bundan sonra burada gençlerimiz, çocuklarımız basketbol sahasına, bir tenis sahasına, bir voleybol sahasına, bir mini golf ve satranç alanına kavuşmuş olacaklar. Her şey gençlerimiz, çocuklarımız ve Beyoğlu’muzun geleceği için. İnşallah gençlerimize daha çok spor alanları yapacak ve onlar sporla daha çok buluşturmuş olacağız” dedi.