‘Hijyen Elçileri’ yüz yüze eğitime hazır

Çocuklar Ülkesi, uzun bir aradan sonra ve ilk defa yüz yüze eğitime başlayacak misafirlerini ‘yeni normal’e hazırlıyor.
“Kontrollü Sosyal Hayat” dönemine özel geliştirilen aktiviteler içerisinde, KidZania Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi de yer alıyor. Misafirlerin öğrenci olduğu aktivitede, fiziksel sağlık kavramı, kişisel hijyenin önemi, koronavirüsün ne olduğu ve korunmak için alınacak tedbirler anlatılıyor.
Eğitimden sonra misafirler, “Hijyen Elçileri” olarak ellerindeki rota ve kontrol listesi ile diğer aktivite alanlarında maske ve sosyal mesafe gibi konuları denetliyor. Aktivite sonunda “Kontrollü Sosyal Hayat”ı eğlenerek öğreniyor ve ‘Hijyen Elçileri’ sertifikasını alıyorlar. ‘Yeni normal’ kurallarını gerçek hayatın simülasyonu olan KidZania İstanbul’da deneyimliyorlar.