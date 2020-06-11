banner3088

Hırsızların soğukkanlılığı "pes" dedirtti

ARNAVUTKÖY’DE GECE SAATLERİNDE PARK HALİNDE BULUNAN BİR TOPTANCI ARACININ YANINA GELEN KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLER, ARACIN İÇERİSİNDE BULUNAN ONLARCA KUTU VE ÇUVAL GIDA MALZEMESİNİ YANLARINDA GETİRDİKLERİ KAMYONETE DAKİKALAR İÇERİSİNDE YÜKLEYEREK İZLERİNİ KAYBETTİ. HIRSIZLARIN PES DEDİRTEN SOĞUKKANLI HALLERİ MAHALLELİ TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASI İLE GÖRÜNTÜLENDİ.

Hırsızların soğukkanlılığı "pes" dedirtti

Arnavutköy’de gece saatlerinde park halinde bulunan bir toptancı aracının yanına gelen kimliği belirsiz kişiler, aracın içerisinde bulunan onlarca kutu ve çuval gıda malzemesini yanlarında getirdikleri kamyonete dakikalar içerisinde yükleyerek izlerini kaybetti. Hırsızların pes dedirten soğukkanlı halleri mahalleli tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, önceki gece saat 04:00 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi Amber Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan bir toptancı aracının yanına gelen kimliği belirsiz kişiler, araçta bulunan 20 kiloluk sıvı yağları ve kuru gıda çuvallarını dakikalar içerisinde yanlarında getirdikleri kamyonete yükledi. Araçta bulunanların büyük kısmını çalan şahıslar, pencerelere çıkan mahallelinin “polisi arıyoruz” uyarılarına rağmen hırsızlığa devam ettikleri görüldü. 10 dakika içerisinde soygunu gerçekleştiren hırsızlar, polis olay yerine gelmeden kaçarak izlerini kaybettirdiği öğrenildi.

Öte yandan hırsızlık olayı, mahallede yaşayanlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

YORUM EKLE
Gönder

banner3205

banner3196

banner3550

banner3197