Hırvatistan Ankara Büyükelçisi, SANKON Genel Merkezini ziyaret etti

Hırvatistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hrvaje Cuitanovic, Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezini ziyaret etti.
Hırvatistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hrvaje Cuitanovic, SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu tarafından karşılandı. Cvitanovic’in SANKON Genel Merkezine yapmış olduğu ziyarette SANKON yöneticisi iş kadın adamları da hazır bulundu. Büyükelçi Hrvoje Cvitanovic görüşmede SANKON üyelerine, Hırvatistan’ın yatırım olanakları hakkında bilgiler vererek, Türk şirketlerini Hırvatistan’a yatırıma davet etti.
Büyükelçi Cvitanovic ise, Türkiye - Hırvatistan ilişkilere değinerek; “İki ülke arasındaki ilişkilerimiz en üst düzeydedir” dedi.