HKÇKM’de yaz atölyeleri başlıyor

Çocuklara yönelik etkinlikleriyle Kadıköy’ün ilgi odağı olan Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (HKÇKM)’nde yaz atölyeleri 1 Temmuz’da başlıyor. Merkez, bu yıl da drama, müzik, resim, dans, masal atölyeleri gibi etkinlikleriyle her yaş grubuna hitap edecek.
2–14 yaş grubu çocuklar için hazırlanan programda yer alan atölyeler şöyle: Drama Atölyesi, Biz Bize Masal Atölyesi, Bebeğimle Beraber - Müzikle Tanışma Atölyesi, Renkli Çanlarla Müziğe Merhaba Atölyesi, Filozof Çocuklar Atölyesi, Annemle Eğleniyorum - Anne Çocuk Atölyesi, Doodle Sanatını Öğreniyorum, Picasso Gibi Portre Yapıyorum, Sanatçı Robot, Anime Çizimi, Ritim - Dans ve Şarkılarla Güne Başla, Beden Perküsyonu Atölyesi, Ritim ve Dans Atölyesi, Müzikler ve Hikayeleri.Atölyelerin detaylı programı Kadıköy Belediyesi web sayfasında yer alıyor.