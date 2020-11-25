Hünerli Eller’de kadın dayanışması

Küçükçekmece’de kadınların el emeği, göz nuru ürünlerini satma fırsatı buldukları Hünerli Eller Çarşısı yeni yerine taşındı. Bundan böyle Hünerli Eller Çarşısı, Menekşe Sosyal Tesisleri’nin bahçesinde hizmet vermeye devam edecek.

Küçükçekmece Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün ilçede yaşayan kadınlara yönelik hayata geçirdiği Hünerli Eller Çarşısı’nda kadınlar kendi el emeği göz nuru ürünlerini satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Toplumun her kesiminden kadının rahatça başvurabildiği Hünerli Eller Çarşısı, dostluk, arkadaşlık ve kadın dayanışmasının yaşatıldığı yerlerden bir tanesi olma özelliğini taşıyor.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Kadın dostu kentler, kentin sunduğu ekonomik, sosyal ve siyasi fırsatlardan kentte yaşayan herkesin eşit bir biçimde yararlanabileceği kentlerdir. Kadınların huzurla ve güvenle yaşayabildiği, kalkınmanın merkezinde olduğu, sosyal hayata ve iş hayatına daha çok katıldığı, kentte eşitliğin sağlanabildiği örnek bir ilçe olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“En büyük kazanım moral, kadınların birbirine desteği”

Hünerli Eller Çarşısı ile 3 yıl önce tanışan emekli muhasebeci Teksife Duygulu (61), “Biz burada sadece el emeği eserler yapmıyoruz. Sosyal dayanışma, birbirimize psikolojik destek veriyor, moral depoluyoruz. En büyük kazanım gerçekten moral, çünkü bizim morale, birbirimize ihtiyacımız var. Kadınların birbirine desteği güçlenmenin temellerini oluşturur. Acımıza da sevincimize de ortak olabiliyoruz. Bir arkadaşımızın yardıma ihtiyacı olduğu zaman ona destek olabiliyoruz. Bu çarşı çok büyük bir olanak. Sıfır masraf bizim için. Belediye başkanımıza ve müdürümüze çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Satışlardan çok memnunuz, yeni yerimiz daha güzel oldu”

7 yıldır taş boyama yaptığını belirten ev hanımı Vesile Mutlu (46) ise, “6-7 yıldır taş boyuyorum. Çocukluğumdan beri resim yaparım. Denizden topladığımız taşların önce çizimini yapıyoruz, sonra boyuyoruz. Hünerli Eller’i sosyal medyada görüp başvurduk. Çok memnunum. Satışlardan çok memnunuz. Yeni yerimiz daha güzel oldu” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde kadınlar ihtiyaçlar doğrultusunda maske üretmeye de başladı. Hünerli Eller Çarşısı’nda kadınlar rengarenk desenli kumaşlarla diktikleri maskeleri nakışla süsleyip satma fırsatı buldu. Ablasının diktiği, kendisinin nakışla işlediği çeşitli kumaşlardan maskeleri Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı’nda 5 liradan sattıklarını dile getiren emekli Azibe Namaz (53), “Ablamla birlikte yapıyoruz bu maskeleri. Ablam maske dikiyor, ben de üzerine boncuk işliyorum. Normalde takı tasarımcısıyım. Ben güçlüyüm, ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Yapıyorum, üretiyorum, satıyorum. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Eşim de beni çok destekliyor. Belediye bize böyle bir imkan sundu, çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başvurular Kadın Eşitlik Merkezi’ne

Kadınların sosyal ve ekonomik açıdan güçlenmesini destekleyen Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Projesi ile kadınların birbirleriyle kalıcı bağlar kurmasına, üretmiş olduğu el emeği ürünlerinden gelir etme konusunda bir arada olmalarına olanak sağlanıyor. Kadınlar, 26 kişilik gruplar şeklinde 15 günlük periyotlar halinde Hünerli Eller Çarşısı’nda bulunan 26 ahşap evi ücretsiz olarak kullanıyor. Küçükçekmeceli kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini çarşıda satıp aile bütçelerine katkı sağlayabiliyor. Hünerli Eller Çarşısı’na başvuru yapmak isteyen kadınların ise Küçükçekmece Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi’ne kimlik fotokopisi, ikametgah, 2 adet resim, üretmiş olduğu ürünlerin görseli (renkli) ile başvurmaları gerekiyor. Detaylı bilgi almak isteyenler ise 444 4 360 no’ lu numaradan bilgi alabiliyor.