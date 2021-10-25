İbadethanelerde temizlik seferberliği sürüyor

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Maltepe’deki ibadethanelerde dezenfekte çalışması yapıldı.

İbadethanelerde temizlik seferberliği sürüyor
banner3909
banner4336

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Maltepe’deki ibadethanelerde dezenfekte çalışması yapıldı.

Belediye ekiplerince titizlikle yapılan ücretsiz hizmetle Maltepeli vatandaşların temiz bir ortamda ibadet etmeleri sağlanıyor. Çalışmalar kapsamında bugün Zümrütevler Mahallesi’ndeki Merkez Cami, Halil İbrahim Cami, Esenkent Mahallesi’ndeki Yavuz Sultan Selim Cami, Küçükyalı Mahallesi’nde bulunan Merkez Cami, Emek Cami ile İdealtepe Mahallesi’ndeki Ebubekir Camii’nde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Dezenfekte çalışmaları belli zaman aralıklarıyla yapılmaya devam edecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sepaş x Genç Girişim’de finalist 5 proje geliştirilmeye...
Sepaş x Genç Girişim’de finalist 5 proje geliştirilmeye...
  1. KOCAELİ

banner4390

banner4321

banner3841