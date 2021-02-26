İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ataşehir’de incelemelerde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile birlikte Ataşehir’de incelemelerde bulundu.

İBB ve Ataşehir Belediyesi’nin ilçedeki yatırımlarını ve hizmetlerini yerinde inceleyen ikili, önce Esatpaşa Mahallesi’nde yapımı devam eden spor parkını ardından da Kayışdağı Mahallesi’ndeki İSKİ yeşil alanını gezdiler. İçerenköy Mahallesi’nde de Ataşehir Belediyesi tarafından yapılan İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’ni inceleyen İmamoğlu ve İlgezdi, Küçükbakkalköy Mahallesi Prestij Caddesi’nde de esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Ataşehir programına Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, Belediye Meclis Üyeleri, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın ve İYİ Parti Ataşehir İlçe Başkanı Mert Kar ile mahalle muhtarları eşlik etti.

Başkan İmamoğlu ziyaret programının ilk durağında, İBB’nin Esatpaşa Toprak Saha alanında başlatmış olduğu Esatpaşa Spor Parkı çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Başkan İmamoğlu’na, spor parkının açılışının 19 Mayıs tarihine yetiştirilmeye çalışıldığı bilgisi verildi. Ardından muhtarlık binasında Esatpaşa Mahalle Muhtarı Hüseyin Altun’u ziyaret eden Başkan İmamoğlu, mahallenin sorunlarını dinledi.

Başkan İmamoğlu, Ataşehir programının ikinci durağında Kayışdağı’nda bulunan İSKİ yeşil alanını inceledi. Tarihi memba alanı hakkında bilgi alan İmamoğlu, buradaki yeşil alanın korunarak, halkın ortak kullanımı için bir kent park modeli ile değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu alanın korunmak koşuluyla; soluk almak, gezmek, yürüyüş ve spor yapmak isteyen vatandaşlara açılması için İBB ve İSKİ yetkililerinden çalışma yapılmasını istedi.

Kayışdağı’nın ardından Ataşehir Belediyesi tarafından İçerenköy’e inşa edilen İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Kutlu’dan bilgi alan İmamoğlu daha sonra Küçükbakkalköy’de bulunan Prestij Caddesi esnafıyla buluştu.

Ziyaret ve incelemelerin ardından Ataşehir Belediyesi’ne geçen İmamoğlu ve İlgezdi, İçerenköy Mahallesi’ndeki Sultan Alpaslan Camii’nde Cuma namazına katıldılar.