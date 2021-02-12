İBB Başkanı İmamoğlu ve Başkan Yüksel, Hızır Orucu’nu Kartal Cemevi’nde açtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Hızır Orucu’nu Kartal Cemevi Vakfı’nda vatandaşlar ile birlikte açtı. Kartallıların yoğun ilgi gösterdiği Başkan İmamoğlu ve Başkan Yüksel, cemevinde vatandaşlara ayrıca hızır lokması dağıttı.