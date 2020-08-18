İBB Deprem Bütçesi 2,5 Kat Arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2020 bütçesinde olası İstanbul depremine hazırlık çalışmalarında kullanacak tutarda iyileştirmeye gitti. Bütçede rakam 2,5 kat artırılarak 341 milyon liraya yükseltildi. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, geliştirilen bütçeyle deprem çalışmalarında daha etkin yönetim imkanına kavuşmuş oldu.

Öte yandan, 2020 Yılı Bütçesi; 31 Ekim 2019 tarihli İBB Encümen toplantısında ve 13 Aralık 2019 tarihli İBB Meclisi’nin toplantısında üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.

2019’DA BÜTÇENİN YÜZDE 14,5’İ KULLANILDI

Geçen yıl deprem harcamaları için İBB bütçesinden ayrılan payın önemli bölümü kullanılmadı. 2019’da İBB bütçe tasarısında Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Harcamaları için 1 milyar 12 milyon lira ödenek ayrıldı. Yıl sonuna kadar, ayrılan ödeneğin yüzde 14,5’i kullanılarak sadece 147,7 milyon lira harcandı.

Yine 2019’da, Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Harcamalarında personel, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ile mal ve hizmet alım giderlerine ayrılan 83,1 milyon liralık kaynağın ise tamamı kullanıldı.

Ekrem İmamoğlu yönetimi, 2020’de geçen yıl harcanan bütçeyi geliştirerek 341 milyon liraya yükseltti. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ile Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, ayrılan bütçenin yüzde 55’i kullandı. Böylelikle bütçede öngörülen rakamın yarısından biraz fazlası kullanılmış oldu.

“DOĞRU TERCİH UZUN VADELİ FİNANSMAN”

Mali İşlerden Sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Turgut Tuncay Önbilgin, 2019’da öngörülen bütçeyi ve gerçekleştirilen tutarı anımsatarak şu değerlendirmede bulundu: “Depreme yönelik yapılacak harcamaların öz kaynak yerine finansman ve uzun vadeli krediler yoluyla çözülmesi gerekmektedir. Aynı yolun izlenilmesi, İBB bütçesi için yönetilemez ve pahalı bir tercih olur.”