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İBB meclisinden yerel basına destek

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinden yerel basına destek geldi. Meclis kararlarının yerel gazetelerde ilan olarak yayınlanmasının önünü açan önerge teklifi, İBB Meclisinde kabul edildi.

İBB meclisinden yerel basına destek
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinden yerel basına destek geldi. Meclis kararlarının yerel gazetelerde ilan olarak yayınlanmasının önünü açan önerge teklifi, İBB Meclisinde kabul edildi.

İBB Meclisi, özellikle pandemi sonrası zor günler geçiren yerel basına destek için önemli bir adım attı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz tarafından yerel basını desteklemek için verilen "meclis kararlarının yerel gazetelerde ilan olarak yayınlanması" teklifi komisyonlarda görüşülmesinin ardından İBB Meclisine gönderildi. Teklif İBB Meclisinde oybirliği ile kabul edildi.

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