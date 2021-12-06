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İBB’den Kadıköy trafiğine yeni neşter

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İBB, Kadıköy Bostancı’dan Kayışdağı Yolu’na kesintisiz bağlantı sağlamak ve bölge trafiğini rahatlatmak amacıyla E-5 Karayolu’nda alt geçit çalışması başlattı. İlk etabı 30 gün sürecek çalışmanın tamamının Şubat 2022’de bitirilmesi hedefleniyor.

İBB’den Kadıköy trafiğine yeni neşter
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İBB, Kadıköy Bostancı’dan Kayışdağı Yolu’na kesintisiz bağlantı sağlamak ve bölge trafiğini rahatlatmak amacıyla E-5 Karayolu’nda alt geçit çalışması başlattı. İlk etabı 30 gün sürecek çalışmanın tamamının Şubat 2022’de bitirilmesi hedefleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kadıköy’de Bostancı – Maltepe aksındaki trafiği rahatlatacak yeni bir proje başlattı. “Bostancı - Kayışdağı Arası Yol Kavşak Projesi İnşaatı” kapsamında; D-100 (E-5) Karayolu’na alt geçit ile yan yol köprüsü, dere geçiş köprüsü ve bağlantı yolları yapılıyor.

Söz konusu çalışma için 3 Aralık’ta UTK’da (Ulaşım ve Trafik Komisyonu) Geçici Trafik Sirkülasyonu kararı alındı. 5 Aralık’ta başlayan çalışmanın ilk etabı 30 gün sürecek.

Projenin ilk etabı için Kartal-Kadıköy istikametindeki trafik akışı 3 şerit olarak yan yola alındı. 2 ay sürecek çalışma kapsamında, bölgede mevcut yol aksı zaman zaman değiştirilecek. İşin tamamının 7 Şubat 2022 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.

Proje bitirildiğinde, Bostancı ve Kayışdağı arasında kesintisiz bir ulaşım sağlanacak. Bostancı Kavşağı ve Küçükyalı Kavşağı trafiği rahatlatılarak, D-100 Karayolu trafiğinin yoğunluğu azaltılacak. D-100 Karayolu Güney Yan Yolu ise tek yöne dönecek.

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