İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası Kartal’da sıkı denetim

İçişleri Bakanlığı’nın son yayımladığı genelge kapsamında Kartal’da denetimler sıklaştırıldı. 81 ilin valiliklerine gönderilen “Koronavirüs Tedbirleri Denetimleri” konulu genelgede, Covid-19 virüsüne karşı il ve ilçelerde denetimlerin artırılması kararlaştırıldı.
Çınar Caddesi’ndeki denetimlerini tamamlayan Kaymakam Dr. Hülya Kaya’nın son durağı ise caddenin bitimindeki semt pazarı oldu. Kaya, beraberindeki Kartal Belediyesi Zabıta Ekipleri ile birlikte pazar esnafına da bir dizi uyarılarda bulundu. Esnafın maskesini mutlaka takması gerektiği ve vatandaşların sebze-meyvelere dokunmadan alışveriş yapmaları gerektiği hatırlatılırken, genel olarak esnafın ve vatandaşların kurallara uyduğu gözlemlendi.