İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplandı

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi sanayi sektörü çalışanları için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için toplandı. Alınan kararları saat 14.00’da Vali Yerlikaya duyuracak.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında konferans yöntemi ile toplandı. Toplantıda, Korona virüs salgını ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile birlikte; sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemleri değerlendirilecek. İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nde alınacak kararları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat 14.00’te basın açıklaması ile kamuoyu ile paylaşacak.