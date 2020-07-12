İmamoğlu, "Üretici Kooperatifi Pazarı"nın açılışını yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Salı Pazarı’nda faaliyete geçen “Üretici Kooperatifi Pazarı”nın açılışına annesi Hava İmamoğlu ve oğlu Semih İmamoğlu ile birlikte katıldı.
Kadıköy Salı Pazarı’nda olduğu gibi Beşiktaş’ta da bir pazar açmayı planladıklarını belirten İmamoğlu, “Üreticiyle tüketiciyi buluşturma çabamızın ilk günü. Üreticiyle tüketiciyi buluşturacağız. Burada, İstanbul’un muhtelif köylerden gelen, topraksız tarım yapan, İstanbul dışından kooperatifler olarak buraya gelip bu pazarda satış yapan dostlarımız var. Bizim amacımız toprağımızın bereketini İstanbul halkı ile taptaze buluşturabilmek” dedi.
Konuşmasının ardından pazarı gezen İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında pazardan ayrıldı.