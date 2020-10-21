İmamoğlun’dan yeni taksi tartışmalarına cevap

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, “İBB’nin yeni taksi uygulamasına yönelik Taksiciler Esnaf Odası’nın, ‘Onay vermemiz mümkün değildir’ açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna, “Bir kere, kendi yetkilerini aşan bir açıklama olmuş. İstanbul’da hangi sivil toplumda, odada görev yapıyorsa, herkesin başımızın üstünde yeri var. Herkesle, her zaman görüşürüz. Ama herkes yetkisini bilecek” cevabını verdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı. İmamoğlu, “İBB’nin yeni taksi uygulamasına yönelik Taksiciler Esnaf Odası’nın, ‘Onay vermemiz mümkün değildir’ açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz. Projenin akıbeti nasıl olacak” sorusuna şu cevabı verdi:
“Herkesin başımızın üstünde yeri var”
İmamoğlu, “Oda Başkanı Eyüp Aksu ile görüşmeniz oldu mu” sorusuna, “Odadan temsilciler, bizden randevu istedi; verdik. Yani Eyüp Bey gelseydi, o da olurdu. Neden gelmedi, bilmiyorum. Ben, bizzat Eyüp Bey’i davet etmedim. Bir sebebi olabilir, sağlık sorunu olabilir. İstanbul’da hangi sivil toplumda, odada görev yapıyorsa, herkesin başımızın üstünde yeri var. Herkesle, her zaman görüşürüz. Ama herkes yetkisini bilecek” cevabını verdi.