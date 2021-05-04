İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Ataşehirli sanatseverlerin yeni adresi olacak

Ataşehir’de yapımı devam eden İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi tamamlandığında yalnız Ataşehir’in değil, İstanbul’un sayılı kültür merkezleri arasında yer alacak.

Ataşehir Belediyesi, 20 bin 880 metrekarelik kapalı alana sahip yeni bir kültür merkezini hizmete açmaya hazırlanıyor.

İçerenköy, Karslı Ahmet Caddesi üzerinde yapımı devam eden İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde 650 seyirci kapasiteli tiyatro salonu, sergi salonları, dans stüdyoları, restoran ve kafeterya yer alıyor.

Ataşehir Belediyesi ile Gönüllü Hizmet Vakfı’nın iş birliğiyle gerçekleştirilen kültür merkezi 2022 yılı ortalarında hizmete açılacak.

Tiyatrodan baleye, muhtelif sergilerden konserlere kadar pek çok sanat ve kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak merkez, fonksiyonel mimari özellikleriyle de dikkat çekiyor.

İstanbul’un sayılı kültür merkezlerinden biri

Ataşehir’in havasını değiştirecek kültür merkezinin tamamlandığında 7’den 70’e tüm ilçe halkına hizmet vereceğini ifade eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Tüm dünyayı ekonomik anlamda olumsuz etkileyen pandemi sürecine rağmen yatırımlarımıza ve projelerimize hızla devam ediyoruz. İnan Aydınoğlu Kültür Merkezimizi öngörülen sürede tamamlayıp, Ataşehirlilerin hizmetine sunacağız” dedi.

İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nin tamamlandığında sadece Ataşehir’in değil, İstanbul’un sayılı kültür merkezlerinden biri olacağını belirten Başkan İlgezdi, “Ödüllü tiyatro oyunları ve dans gösterilerine ev sahipliği yapacak olan merkezimizde aynı zamanda sanatçılarımız için de özgür ve konforlu çalışma ortamları yaratacağız. Sanatçıların ve sanat üretiminde yer alan tüm paydaşların yer almak istekleri bir merkezi hizmete açmak için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.

İnşaat hızla devam ediyor

Ataşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında ihaleye çıkan projenin yapımı, 2014 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘ruhsata aykırılık’ sebep gösterilerek durdurulmuştu. 2017 yılında yeniden projelendirilerek tadilat ruhsatı alınan projede, aynı yıl yeniden ihaleye çıkıldı ancak ekonomik süreç nedeniyle ihaleye katılım olmamıştı.

2019 yılında Ataşehir Belediye Meclisi’nden geçen bağış protokolü ise Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve Gönüllü Hizmet Vakfı’nı temsilen Mehmet İnal Aydınoğlu arasında kaba inşaatın tamamlanması için imzalandı. Kaba inşaatı tamamlanan Kültür merkezinin tamamlama işleri ise 2020 yılında ihale edildi. Şu anda kültür merkezinin çatı kaplama ve dış cephe düzenleme çalışmaları ile mekanik ve elektrik tesisat işleri hızlı bir şekilde devam ediyor.