İSDEM personeli görev başında

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında 21 Ağustos-18 Ocak 2020 tarihleri arasında 13 bin 871 adet iş yeri denetimi, 212 bin 137 adet izolasyon denetimi olmak üzere toplamda 226 bin adet denetim gerçekleştirdi.

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ve içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve çok sayıda kamu kurum personellerinin bulunduğu İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri Sultanbeyli’de bulunan 15 mahallede düzenli olarak denetimlerini gerçekleştiriyor.

İlçe Salgın Denetim Merkezimize Hayat Eve Sığar(HES) uygulaması, 112 ve 155 üzerinden yapılan 2 bin 524 adet ihbarda en kısa sürede “İş yeri ve Mahalle Denetim Ekiplerimize” iletilmiş ve konuyla ilgili gerekli denetimler gerçekleştirildi.

31 ekip ve 174 personelle izolasyon denetimi

İzolasyon altında bulunan vatandaşlar izolasyon kurallarına uyup uymadığının yerinde denetleyerek bulaş riskini en aza indirmek amacıyla korona virüsle mücadele kapsamında oluşturulan 31 ekip ve 174 personel, izolasyon altındaki vatandaşlar denetimlerini düzenli olarak gerçekleştirildi.

Sultanbeyli ilçe salgın denetim merkezimiz 7 gün 27 saat görev başında

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezimiz kurulduğu 21 Ağustostan bugüne kadar faaliyetlerini devam ettirmektedir. İlçe Salgın Denetim Merkezimize 2 bin 524 adet ihbar gelmiş olup, bu ihbarların 982 adeti kişi ihbarı, 1542 adedi ise iş yeri ve toplumsal etkinliklerden oluşmaktadır. İhbarların yüzde 100’ü değerlendirmiş ve sonuçlandırılmıştır. Ayrıca 21 Ağustos tarihinden itibaren İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz tarafından 13 bin 871 adet iş yeri denetimi, 212 bin 137 adet izolasyon denetimi olmak üzere toplam 226 bin 8 adet resen denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan izolasyon denetimlerinde yüzde 100 hedefine ulaşılmıştır. Yapılan 11 bin 202 adet iş yeri denetiminde herhangi bir aykırılık tespit edilmemiş, 223 adet kişi ve iş yerine birinci ihlal sonucu uyarı verilmiş, bin 784 adet kişi ve iş yerine ikinci ihlal sonucu para cezası verilmiş, 1 adet iş yerine dördüncü ihlal sonucu faaliyeti durdurma cezası verilmiştir. İlçe Salgın Denetim Merkezimiz 7 gün 24 saat esasına göre faaliyetlerine aralıksız olarak devam ediyor. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İlçe Salgın Denetim Merkezi personelimiz de büyük bir gayret ve fedakârlıkla görev yapıyor. Bu çalışmalarımızda bize her türlü desteği veren İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya başta olmak üzere, Sultanbeyli Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Keskin’e ve Sultanbeyli Belediyesi’ne, İSDEM ekiplerimize kısacası emeği geçen, katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı bundan sonra da aynı titizlikle devam ettireceğiz.” ifadelerini kullandı.