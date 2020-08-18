İşkur’la Global Bilgi A.Ş Arasında İş birliği Protokolü

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bağlı Ümraniye Hizmet Merkezi ile Global Bilgi A.Ş ünvanlı firma arasında 155 kişiye yönelik “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü” (MEGİP) imzalandı. “%50 İstihdam Garantili” olan projenin açılışına Hizmet Merkezimiz Müdürü Zeynep DEMİR de katılım sağladı. Müşteri Hizmetleri Görevlisi mesleğinde düzenlenecek ve 25’er kişilik gruplar halinde yapılacak eğitimler teorik ve pratik olarak gerçekleşecek.

Projenin açılış münasebetiyle MEGİP Protokolüyle ilgili kısa bir sunum yapan Ümraniye İŞKUR Müdürü Zeynep DEMİR, Protokol kapsamında katılımcılara iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerinin İŞKUR’un karşıladığını, MEGİP Protokolüyle ilgili genel beklentilerinin işverenlerin hangi meslekte hangi iş gücüne ihtiyaç duyulduğunun paylaşması olduğunu ifade etti.