İstanbul Emniyeti düğün konvoyu yapanları affetmedi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler’de düğün konvoyu yaparak trafiğini tehlikeye düşüren şahıslara bin 56 TL ceza uyguladı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenler ’de O-3 yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerine bazı araçların düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı ulaştı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, 34 CFS 617 plakalı araç sürücüsü Fatih B., 34 BAG 082 plakalı araç sürücüsü Şevki Y., 10 AJN 54 plakalı araç sürücüsü Muhammed H. ve 34 GZ 7424 plakalı araç sürücüsü İzzet Y.’nin konvoya karıştığını tespit etti. Ekipler tarafından sürücülere trafiği tehlikeye düşürdüklerinden ötürü toplamda bin 56 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücülere düğün konvoyu oluşturmaları nedeniyle Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği idari yaptırım tutanağı düzenlendi.