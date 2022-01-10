banner4556

İstanbul gençlik oyunlarında masa tenisi heyecanı başladı

banner4336

İstanbul Gençlik Oyunları kapsamında Başakşehir’deki liseler arasında düzenlenen masa tenisi turnuvası çekişmeli maçlarla başladı. 42 liseden 142 öğrencinin katıldığı turnuvada şampiyonluğa ulaşanlar, İstanbul finallerinde Başakşehir’i temsil edecek.

İstanbul gençlik oyunlarında masa tenisi heyecanı başladı
banner4583

İstanbul Gençlik Oyunları kapsamında Başakşehir’deki liseler arasında düzenlenen masa tenisi turnuvası çekişmeli maçlarla başladı. 42 liseden 142 öğrencinin katıldığı turnuvada şampiyonluğa ulaşanlar, İstanbul finallerinde Başakşehir’i temsil edecek.

Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları’nda heyecan hız kesmeden sürüyor. Başakşehir’den 42 liseden katıldığı masa tenisi turnuvası, kızlar ve erkeklerde yoğun ilgiyle başladı.

banner4575

142 öğrenci mücadele ediyor

46 kız ve 96 erkek öğrencinin mücadele edeceği masa tenisi turnuvasının ilk günü birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. Çekişmeli setlerin oynandığı maçlar sonunda TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi’nden Merve Büşra Çelebi, Nihal Serra Erda ve Zeynep Akay ile Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Lara Haymana, rakiplerini yenerek bir üst tura çıkmayı başardı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Balıkesir Büyükşehir’den haşereyle mücadeleye...
Balıkesir Büyükşehir’den haşereyle mücadeleye...
  1. ÇEVRE

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349