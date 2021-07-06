İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki “dağsız tünel” olay olmuştu, son hali görüntülendi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nında artan yolcu yükü nedeniyle yapılan yeni pistin inşası devam ediyor. Yapılan yeni pistin bağlantı yolu için inşa edilen tüneller “dağsız tünel” olarak CHP’li meclis üyesi tarafından alay konusu olmuştu. Öte yandan, havalimanındaki tünelin son hali böyle görüntülendi.
“Eleştirmek isteyenler her zaman eleştiriyor”İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki ek pist inşasında bağlantı yolu olmak üzere yapılan tünelin inşasıyla ilgili konuşan Nazım Özsoylu, “İstanbul’un hava trafiği her geçen gün artıyor. Her yıl rekorlar kırıyor. Dolayısıyla bu 2. pistin açılması zaten çok büyük bir zorunluluktu. Dolayısıyla bu tüneller bittiği zaman pistin uzunluğu artacak. Uzunluğu arttığı zaman daha büyük tonajlı yolcu uçaklarının inmesine fırsat verecek ve gelen yolcu trafiği de ciddi anlamda artacak. Hem İstanbul’a hem Pendik’e çok büyük ekonomik katkılar sağlayacak. 2. pistin bile belli bir süre sonra yeterli olmayacağı aslında aşikar. Belki de bir 3. pist gerekecek. Belki de pisti uzatmak gerekecek. Yani İstanbul sürekli büyüyen bir şehir. Dolayısıyla yetmeyebilir zaman içerisinde. Eleştirmek isteyenler zaten her zaman eleştiriyor. Siz ne yaparsanız yapın onlar bir şekilde eleştirecek bir şey buluyorlar. Yani bunu eleştirmek çok anlamsız ve saçma bir şey. Bunca devlet aklı var burada. Boşu boşuna bir şey yapılma ihtimali bile yok. Laf olsun diye eleştiriliyor başka bir açıklaması olamaz” diye konuştu.