İstanbul’da son günlerde artan Covid-19 vak’alarının ardından dün birçok ilçede eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün yapılan denetimlere ilişkin olarak sayısal verileri açıkladı. Açıklamada, denetimlerinde 18 bin 581 iş yerinin yanı sıra 4 bin 52 toplu taşıma aracının denetlendiği bildirildi. Tedbirlere uymayan 33 araç, 99 iş yeri ve 659 şahıs hakkında ise cezai işlem uygulandığı kaydedildi.
İstanbul’da 18 bin 581 iş yeri denetlendi
İstanbul’da dün 12 bin personelin katılımı ile yapılan Covid-9 denetimlerinde 18 bin 581 iş yeri, 4 bin 52 toplu taşıma aracı denetlendi.
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