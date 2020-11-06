İstanbul’da 18 bin 581 iş yeri denetlendi

İstanbul’da dün 12 bin personelin katılımı ile yapılan Covid-9 denetimlerinde 18 bin 581 iş yeri, 4 bin 52 toplu taşıma aracı denetlendi.

İstanbul’da son günlerde artan Covid-19 vak’alarının ardından dün birçok ilçede eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün yapılan denetimlere ilişkin olarak sayısal verileri açıkladı. Açıklamada, denetimlerinde 18 bin 581 iş yerinin yanı sıra 4 bin 52 toplu taşıma aracının denetlendiği bildirildi. Tedbirlere uymayan 33 araç, 99 iş yeri ve 659 şahıs hakkında ise cezai işlem uygulandığı kaydedildi.