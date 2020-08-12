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İstanbul’da 23 bin denetim ve rehberlik çalışması yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün yapılan “Sağlık İçin Hepimiz İçin” Covid-19 denetimlerinde 19 ayrı başlıkta 23 bin 014 denetim ve rehberlik çalışmasının yapıldığını duyurdu.

İstanbul’da 23 bin denetim ve rehberlik çalışması yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün yapılan “Sağlık İçin Hepimiz İçin” Covid-19 denetimlerinde 19 ayrı başlıkta 23 bin 014 denetim ve rehberlik çalışmasının yapıldığını duyurdu.

Vali Yerlikaya açıklamasında, “İstanbul’da dün Sağlık İçin Hepimiz İçin 19 ayrı başlıkta 23 bin 014 denetim ve rehberlik çalışması yapıldı. 438 adli ve idari işlem uygulandı. Hafta boyunca her gün bir alana odaklı denetimlerimiz devam edecek. Görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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