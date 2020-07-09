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İstanbul’da bir belediye havai fişek kullanımını yasakladı

Sakarya’daki havai fişek faciasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, belediyenin yapacağı hiçbir etkinlikte havai fişek kullanmayacaklarını açıkladı.

İstanbul’da bir belediye havai fişek kullanımını yasakladı

Sakarya’daki havai fişek faciasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, belediyenin yapacağı hiçbir etkinlikte havai fişek kullanmayacaklarını açıkladı.

Küçükçekmece Belediyesi, Sakarya’da havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonrası yeni bir karar aldı. Doğaya ve canlılara verdiği zarar sebebiyle sürekli tartışma konusu olan havai fişekler ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Kemal Çebi, “Sakarya’da imha edilmek için taşınan havai fişeklerin patlamasıyla hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Çevreye ve canlılara zarar veren havai fişeklerin, Belediyemiz tarafından hiçbir şekilde kullanılmayacağını belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

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