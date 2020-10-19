İstanbul’da hafta içi yolculuk yüzde 11 arttı

İstanbul’da Eylül ayında, toplu taşıma yolculukları hafta sonunda azalırken hafta içinde artış kaydetti. Ana arterler üzerinde ve iki yaka arasındaki geçişlerde, en fazla yoğunluk 4 Eylül Cuma günü yaşandı. Trafik yoğunluk indeksi 27’den 30’a yükseldi. Karayolu şebekesinde hafta içi trafikte geçen süre bir ayda yüzde 11 artış gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi, İstanbul ulaşımına ilişkin Eylül ayı verilerini paylaştı. Ulaşımda şu değişiklikler yaşandı:

Toplu taşımada aylık artış, Ağustos ayında yüzde 5,7, Eylül ayında yüzde 1,7 oldu. Eylül ayında, hafta sonu yolculuklarında aylık yüzde 21 oranında azalış, hafta içi yolculuklarında ise yüzde 11 artış meydana geldi. Ağustos ayında, vatandaş geçişlerinde aylık yüzde 2 azalış meydana gelirken, öğrencilerde yüzde 9,4, 60 yaş üstünde yüzde 0,9 ve engelli vatandaş yolculuklarında yüzde 4,5 artış gerçekleşti.

En yoğun geçiş 4 Eylül’de

Eylül ayında hafta içi yaka geçişi yapan araç sayısı Ağustos ayı seviyesinde günlük ortalama 491 bin 109 olarak gerçekleşti. En yoğun geçiş 1-4 Eylül haftasında gerçekleşti; en yoğun gün ise 509 bin 584 araç ile 4 Eylül Cuma günü oldu. Yaka geçişlerinin yüzde 39,1’ini 15 Temmuz, yüzde 46,1’ini FSM, yüzde 5,9’unu YSS ve yüzde 8,9’unu Avrasya Tünelinden yapılan geçişler oluşturdu.

Ağustos ayında hafta içi ana arterler üzerindeki 94 kesitten geçen saatlik araç sayısı ortalama 2 bin 456, Eylül ayında 2 bin 402 oldu. Eylül ayında en yüksek seviye 4 Eylül tarihinde, 2 bin 485 araç olarak kaydedildi.

Ağustos ayında hafta içi ortalama trafik yoğunluk indeksi 27 ölçülürken, Eylül ayında 30’a çıktı. Hafta içinde zirve yoğunluk saat 18.00’da 61 olarak ölçüldü. Hafta sonunda, Ağustos’ta 18 olan indeks Eylül’de 23 oldu.

Hafta içi günlerde hız ortalaması 59,5 kilometre/saat, hafta sonu ise 62,7 kilometre/saat olarak hesaplandı. Karayolu şebekesinde hafta içi trafikte geçen süre, Ağustos ayına göre yüzde 11 arttı.