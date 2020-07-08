İstanbul’da kurban pazar yerlerinde hazırlıklar başladı

İstanbul’da kurban satış ve kesim yerlerinde hazırlıklar başladı. Esenyurt’ta pandemiyle mücadele kapsamında, alana kurulacak olan çadırlar arasında sosyal mesafe ayarlanarak, 2 metrelik boşluklar bırakıldı. Kurban satıcıları ve vatandaşların el hijyenine dikkat etmesi için çadır önlerine su hattı çeken ekipler, pazarın çeşitli yerlerine ve kesimhaneye bilgilendirme afişleri astı.

Esenyurt Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, 72 bin metrekare alan üzerine kurulan 200 çadırlık kurban satış ve kesim alanında özel önlemler aldı. Pandemi süreci nedeniyle önlemleri sıkı tutan ekipler, kurbanlıklar gelmeden önce alana kurulacak çadırlar arasında sosyal mesafeyi ayarlayarak, çadır aralarında 2 metre boşluk bıraktı. Korona virüs tedbirlerini elden bırakmayan ekipler, kurban satıcıları ve alıcılarının el hijyenine dikkat etmesi için her çadıra su hattı çekerek, musluklar bağladı. Kurban pazarının ve kesimhanenin çeşitli yerlerine pandemiyle ilgili bilgilendirme afişleri asan ekipler, yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların alana girişini iki ayrı kapıdan sağlayacak.

Dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları sürecek

Kurban satış ve kesim alanında çalışmalar tamamlandıktan sonra, kurbanlıklar alana girmeden önce çadırlarda dezenfeksiyon çalışması yürütülecek. Alanda yapılacak dezenfeksiyon ve sinek ilaçlama çalışmaları bayram sonuna kadar devam edecek. Ayrıca kesimhanenin de içerisinde bulunduğu pazarda kurban satıcıları için, 2 seyyar duş ve seyyar lavabo, 2 büfe, kafeterya, mescit ve 2 otopark bayram sonuna kadar ücretsiz olarak hizmet verecek.

Zabıta ve veteriner hekimler 24 saat alanda olacak

Esenyurt Belediyesi ekipleri, vatandaşların Kurban ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için bayram sonuna kadar 24 saat boyunca alanda görev yapacak. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, alanda giriş çıkışları kontrol ederek alanda güvenliği sağlayacak. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise, kurbanlıkların alana girişinde ve çadırlara alınmasında küpe ve sağlık kontrolü yapacak.

Esenyurt Belediyesi, hastalıklı kurban satışının önüne geçmek ve Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla belirlenen kurban satış ve kesim alanları dışında satış ve kesim yapılmasına izin vermeyecek. Belirlenen 7 kapalı pazar ve 1 kesimhanede bayram boyunca veteriner hekimler görev yapacak. İl Tarım Müdürlüğünün belirlediği 16 Temmuz tarihinde şehre getirilecek olan kurbanlıklar, Esenyurt Belediyesi Veteriner hekimleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü veterinerleri tarafından, gerekli kontroller yapıldıktan sonra alana alınacak. Hastalık şüphesi olan ve küpesi olmayan kurbanlıkların alana girişine izin verilmeyecek.