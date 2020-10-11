Karara göre İstanbulkart ücret entegrasyonuna dâhil; İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay, tünel araçları, Şehir Hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul tramvay, metro, hafif metro, füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay araçları ile Otobüs AŞ araçları ücretsiz hizmet verecek.
İstanbul’da Toplu Ulaşım Yarın Ücretsiz
Okulların açılacağı 12 Ekim günü, İstanbul’daki toplu ulaşım araçları saat 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek.
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