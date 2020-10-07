İstanbul’daki denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı

İstanbul’un ilçelerinde yapılan asayiş denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt, Fatih, Pendik ve Bahçelievler’de bir dizi asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Çok sayıda polisin yer aldığı denetimlerde farklı suçlardan aranma kaydı olan 9 şüpheli yakalandı.

Fatih ve Esenyurt’taki denetimlerden ilçelerinde sahte kimlik kullanan ve farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 4 şüpheli yakalanırken, araçta yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca ile 18 fişek ele geçirildi.

Pendik’de yapılan denetimlerde ise şüphe üzerine durdurulan bir aracın bagajında yapılan aramalarda 35 adet tabanca sürgüsü ve 10 adet şarjör ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Aynı denetimlerde şüphe üzerine ‘dur’ ihtarı yapılan bir kişi kaçınca kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlı, kaçarken poşet atan 1 şüpheli gözaltına alındı, atılan poşette bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denetimlerin Bahçelievler ayağında ise ‘dur’ ihtarı yapılan, ancak polisin çağrısına rağmen kaçan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin kaçarken attıkları poşette yapılan aramada 490 gram marihuana maddesi ele geçirildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020, 18:53