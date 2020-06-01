İstanbul’un 39 İlçesinde Yolların Yenilenmesi Sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince yol bakım, onarım ve asfalt serim işlemlerini sürdürdü. Yoğun araç ve yay trafiğinden dolayı çalışılması güç güzergâhlarda oluşan bozulmalar düzeltildi, yollar rehabilite edildi.

YÜKSEK KALİTELİ İŞ YAPILDI

Avrupa Yakası’nda Büyükçekmece, Silivri, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Avcılar, Bayrampaşa, Bağcılar; Asya Yakası’nda ise Heybeliada, Kadıköy, Kartal ve Şile’de yol ve meydanlarda bulunan çukur, soyulma gibi olumsuzluklar giderildi. Bu bölgelerde yüksek kalitede ve sağlıklı asfalt üretimi yapıldı. Yoğun bir mesai yapan ekipler, koronavirüse karşı da gerekli önlemleri aldı. Çalışanlar, maske ve eldiven gibi donanımları kullanmanın yanı sıra sosyal mesafeyi de korudu.

“YILSONU HEDEFLERİMİZİ AŞACAĞIZ”

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, yürütülen çalışmalarla ilgili olarak şunları söyledi:“Büyükşehir belediyesi olarak sorumluluk alanımızda 4 bin kilometrenin üzerinde yolumuz var. Bu yolların konfor şartlarının korunabilmesi için her yıl 2 milyon tona yakın asfalt yenileme çalışması yapmamız gerekiyor. Sadece haziran ayı boyunca, Adalar da dâhil olmak üzere, Şile’den başlayarak Silivri’ye kadar ana arterlerde 350 bin tonun üzerinde asfalt sermeyi planlıyoruz. Aslında 2020 yılı sonu için hedefimiz 1 milyon 200 bin ton asfalt sermekti. Ancak ekiplerimizin özverili çalışmaları sayesinde bu miktarın üzerinde bir asfalt serimi yaparak İstanbul’un 39 ilçesinde yolları rehabilite edeceğiz. Yolları ve meydanları 16 milyon İstanbullu için hazırlamaya devam ediyoruz.”