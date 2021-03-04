“İstanbul’un Efsaneleri” sanal sergide

Pendik Belediyesi ilk sanal sergisini açtı. Yerebatan Sarnıcı’ndan Beykoz Yuşa Tepesi’ne çok sayıda efsane, hikayeleriyle birlikte “İstanbul’un Efsaneleri” Sergisinde yer alıyor. Ay sonuna kadar açık kalacak sanal sergiye sergi.pendik.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Pandemi koşullarının da etkisiyle dijital teknolojilere yatırımlarını sürdüren Pendik Belediyesi ilk sanal sergisini açtı. Sanat Tarihçisi İsmail Erdoğan’ın küratörlüğünde Ressam Ömer Faruk Boyacı’nın çizimleriyle hazırlanan “İstanbul’un Efsaneleri” Sergisi yayına girdi. Ay sonuna kadar açık kalacak sergiye sergi.pendik.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

2 dijital salonda 25 eser hikayeleriyle anlatılıyor

“İstanbul’un Efsaneleri” Sergisinde Yerebatan Sarnıcı, Fatih’in İstanbul’u Kuşatması, Ayasofya ve Şile’nin Ağlayan Kayaları gibi İstanbul’a ait 25 efsane, seslendirmeleriyle birlikte ziyaretçilere aktarılıyor. 2 ayrı dijital salonda hazırlanan sergi, basit ancak gerçekçi arayüzüyle ziyaretçilere gerçek bir sergi salonunda olduklarını hissettiriyor.