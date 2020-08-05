İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bulunan Dursunköy, Kanal İstanbul Projesi ile birlikte adını duyurdu. 500 nüfuslu Tosunköy’de halk, tarihten gelen köy kültürünü hala korumaya devam ediyor. Çiftçilik ile geçimini sürdüren Tosunköy halkı mega projelere komşu olan köylerinde sezonun başlamasıyla birlikte çiftliklerinden ilk hasatlarını almaya başladı.
İstanbul’un en güzel köylerinden Tosunköy’de çiftçilik hala geçim kaynağı
İSTANBUL’UN TARİHİ DOKUSUYLA EN ESKİ KÖYLERİNDEN OLAN ŞİMDİKİ ADIYLA DURSUNKÖY, ESKİ ADIYLA TOSUNKÖY, İSTANBUL’DA HALA ÇİFTÇİLİK İLE GEÇİMİNE DEVAM EDEN İNSANLARIN YAŞADIĞI SAYILI KÖYLERDEN OLMASIYLA BİRLİKTE KÖY KÜLTÜRÜNÜ KORUMAYA DEVAM EDİYOR.
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