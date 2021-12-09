İstanbul’un en hızlı ilçesi belli oluyor

Sporseverler, Spor İstanbul’un düzenleyeceği ‘Dağ Bisikleti Gece Yarışı’ ve ‘Kent Ormanı Koşusu İlçeler Yarışıyor’ etkinliklerinde bir araya gelecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, İstanbul’un daha aktif, enerji dolu ve sağlıklı bir şehir olması amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Sporseverler, soğuk havaların etkin olduğu bu günlerde turnuva ve yarışların düzenleneceği etkinliklerle ısınacak. Bisiklet tutkunlarının merakla beklediği ‘Dağ Bisikleti Gece Yarışı’ 11 Aralık 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Florya Atatürk Ormanı’nda düzenlenecek yarış saat 18.00’de başlayacak. Bir turun 2,2 kilometre olduğu parkurda, kategorilere göre en az 6 en fazla 11 tur atılarak yarış tamamlanacak.

İlçeler yarışacak

Spor İstanbul’un düzenleyeceği “Kent Ormanı Koşusu İlçeler Yarışıyor” etkinliğinde şehrin en hızlı koşuculara sahip ilçesi belli olacak. 43. İstanbul Maratonu’na katılarak 42K ve 15K yarışlarında kadın ve erkek kategorilerinde kendi ilçelerinde ilk 3’e giren sporcular, Hacıosman Kent Ormanı’nda kozlarını paylaşacak. 6,5 km’lik parkurda gerçekleştirilecek yarış 12 Aralık 2021 Pazar günü saat 10.00’da başlayacak.

Etkinlik programı

11 Aralık Cumartesi

14.00 - 16.00 : Teknik Kontrol

16.00 - 17.30 : Parkur Tanıma (Serbest Antrenman)

18.00 : Genç Kadınlar, Elit Kadınlar, Master Kadınlar, Master 30 Erkekler, Master 40 Erkekler ve 50+ Erkekler Başlangıç

19.30 : Genç Erkekler, Elit Erkekler Başlangıç

21.00 : Ödül Töreni

12 Aralık Pazar

09.30 : Isınma

10.00 : Yarış Başlangıç

10.30 : Yarış Bitiş

11.00 : Ödül Töreni

11.30 : Kapanış