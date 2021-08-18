İstasyon Dergi’den 1. yaş gününe özel öykü yarışması

Maltepe Belediyesi tarafından yayınlanan İstasyon dergisi yeni öykü yazarlarına kucak açtı. İstasyon Dergi yayın hayatının 1. yılında ‘Cumhuriyet Adalet ve Demokrasi’ konulu öykü yarışması düzenledi.

Maltepe Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün bünyesinde yayınlanan ‘‘İstasyon’’ dergisi düzenleyeceği ‘‘İstasyon öykü yarışması’’ ile yeni öykü yazarlarına kucak açıyor. Düzenlenecek olan bu öykü yarışmasıyla ‘‘İstasyon’’ dergi edebiyata yeni öykü yazarları kazandırmayı hedefliyor.

12 öykü yayımlanacak

‘‘İstasyon’’ dergisi yayın hayatına başlamalarının birinci yılında başlattığı öykü yarışması ile edebiyat severleri edebiyat şenliğine hazırlıyor. Yarışma sonunda ilk 3’e giren, mansiyon ödülünü alan yarışmacıların da içinde bulunduğu jüri tarafından seçilecek olan 12 öykü ‘‘İstasyon’’ dergide yayınlanacak.

‘‘İstasyon’’ dergi yarışmasında katılımcılar Cumhuriyet, Adalet ve Demokrasi temalarında öyküleri için başvurusunu yapabilecekler. Yapılan öykü yarışmasında İlk üçe girecek yarışmacılara notebook (bilgisayar) hediye edilecek. Ayrıca, İlk 20’ye giren yarışmacıların öyküleri İstasyon dergide yayınlanacaktır.

Son başvuru 1 Ekim

Yarışmanın son başvuru tarihi 01 Ekim 2021, sonuçlar ise 28 Ekim 2021 tarihinde ‘‘İstasyon’’ dergi internet sayfasından duyurulacak. Öyküleri ile yarışmaya katılmak isteyenler [email protected] adresine mail ya da Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Gülsuyu Mah. Nar sok. E5 Yanyol üzeri Maltepe-İstanbul adresinden posta yoluyla başvurularını yapabilecekler.

Detaylı bilgi ve başvuru için www.istasyondergi.com’dan ya da Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi 0216 370 78 68 numaralı telefondan ulaşılabilir. Yarışmaya isteyen herkes katılabilir.