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İstiklal Caddesi’nde işletmeler saat 22.00’de kepenkleri indirdi

İSTİKLAL CADDESİ'NDE BİRÇOK İŞLETME SAAT 22.00'DAN SONRA KEPENK İNDİRDİ. RESTORANLAR İSE İÇERİYE MÜŞTERİ ALMAYARAK SADECE TELEFON İLE GELEN SİPARİŞLERE PAKET SERVİSİ VERDİ.

İstiklal Caddesi’nde işletmeler saat 22.00’de kepenkleri indirdi

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde korona virüs tedbirleri kapsamında işletmeler saat 22.00’den sonra kepenklerini indirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında dün kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüs tedbirleri kapsamında, "Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00’de sona erecektir" açıklamasında bulunmuştu. Açıklamanın ardından bugün İstanbul’da ilk uygulama gerçekleştirildi. İstiklal Caddesi’nde birçok işletme saat 22.00’dan sonra kepenk indirdi. Restoranlar ise içeriye müşteri almayarak sadece telefon ile gelen siparişlere paket servisi verdi.

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