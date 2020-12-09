İstiklal Caddesi’nde maske takmayanlara ceza

İstiklal Caddesi üzerinde Covid-19 önlemleri kapsamında polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan yabancı uyruklu vatandaşlara para cezası uygulandı.

Son günlerde hızla yayılmaya devam eden Covid-19 vakalarının önlenmesine yönelik olarak getirilen sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasının ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstiklal Caddesi üzerinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimde maske takmayan turistlere ve vatandaşlara adli ve idari işlem yapıldı.

Denetimler sırasında bir turistin maske takmadığı fark edildi. Ekipler, pasaportunu kontrol edip cezai işlem uyguladı.