İtalya’nın güneş enerji teknolojisi Türkiye’den

Yenilenebilir enerjiye olan ilginin arttığı dönemde İtalya’da anahtar teslim güneş enerjisi santrali yapımı için sözleşmeler ardı ardına geliyor. Geçtiğimiz günlerde İtalya’da 50 megawatlık güneş enerjisi santrali projesi geliştirme ve anahtar teslim yapımı bir Türk firmasına verilirken şimdi de İtalya’da 11 MW büyüklüğünde Güneş Elektrik Santrali proje geliştirme ve anahtar teslim yapımı için yeni bir sözleşme imzalandı.

İtalya’nın ve Avrupa’nın önemli güneş santralleri arasında yer alacak olan projenin tüm geliştirme süreçleri ve anahtar teslim kurulumu Naturel Enerji tarafından üstlenildi. Tracker ile kurulması planlanan santralde üretilecek olan elektriğin ikili anlaşmalar yolu ile tüketicilere satılması hedefleniyor.

Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli açısından önemine vurgu yapan Naturel Enerji Genel Müdürü Cem Göçmen; “Projenin niteliği, yeri ve içeriği açısından önemli olan bu yatırım kararı için emeği geçenleri tebrik ederiz. Naturel Enerji olarak daha temiz, daha güzel, daha yaşanabilir bir dünya hedefimize ulaşmak için ülke fark etmeksizin çalışmaya devam ederek, proje geliştirme, müteahhitlik, elektrik satış anlaşması ve finansmanı da kapsayan faaliyetleri anahtar teslim esası ile yürütecektir” dedi.