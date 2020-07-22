Bayrampaşa Belediyesinin iyiliğe teşvik uygulaması ile oluşturulan ve her geçen gün büyük destek bulan ‘İyilik Gönüllüleri’, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için kullanılmak üzere onlarca kıyafet çekini Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’e makamında teslim etti. ‘İyilik Gönüllüleri’ grubunda görev alan Sebahattin Yeşiltepe ve Aytaç Tosun tarafından verilen çekleri alan Başkan Aydıner, “Bayrampaşa, sadece fiziki şartları güzelleşen bir ilçe değil, burada insanlarımızın gönülleri de çok güzel. Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma bir yaşam biçimidir Bayrampaşamızda. Bu vesileyle İyilik Gönüllüleri projemize destek veren, bu bağlamda iyilik edip iyiliğe teşvik eden herkese teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki, iyilik eden iyilik bulur” dedi.
‘İyilik Gönüllülerinden’ bayram öncesi iyilik hamlesi
BAYRAMPAŞA İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ, KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN ÇOCUKLARI İÇİN KULLANILMAK ÜZERE ONLARCA KIYAFET ÇEKİNİ BAŞKAN ATİLA AYDINER’E TESLİM ETTİ.
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