İzcilerin zorlu kursu

Bağcılar Belediyesi izci liderleri, izci çocukları daha iyi yetiştirebilmek amacıyla Türkiye İzcilik Federasyonu’nun Bolu Aladağ’da düzenlediği Kış Kampçılığı Liderlik Kursu’na katıldı. İlkel şartlarda yaşayan liderler, iglo yapmadan hayvan izi takibine ve kar eriterek su elde etmeye kadar zorlu bir eğitimden geçtiler.
Hayvan izi takip ettilerİzci liderleri için elektrik başta olmak üzere çağın bütün getirilerinden uzakta Kan Tuzla Yaylası’nda ilkel hayat sürecekleri bir ortam ayarlandı. Liderler, çadır kurma, ateş yakma, odun kesme, barınak yapma, iglo yapma, yemek pişirme, hayvan izi takibi, buzlu suya düşeni kurtarma teknikleri eğitimine tabi tutuldu. Katılımcıların hepsi tecrübeli olmasına rağmen zaman zaman kış şartlarında sıkıntılar da yaşadılar. Pandemi nedeniyle sosyal mesafeye dikkat eden izci liderleri tek kişilik çadırlarda kaldılar.