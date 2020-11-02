İzmir depreminde hayatını kaybedenler Maltepe Belediye Meclisi’nde anıldı

İzmir’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlar, Maltepe Belediye Meclisi’nde anıldı.

Maltepe Belediye Meclisi’nin Kasım ayı toplantıları başladı. Meclise, deprem bölgesindeki çalışmalara destek vermek için İzmir’de bulunan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yerine Meclis Başkanvekili Yusuf Koçhan başkanlık etti. Kasım ayının ilk oturumundaki gündem maddeleri oy birliği ile komisyonlara sevk edildi. Depremin ortaya çıkardığı acıların gündeme geldiği mecliste, hayatını kaybeden vatandaşlar da unutulmadı. Maltepe’de binaların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi yönünde yapılan çalışmalara da vurgu yapılırken, bu konuda meclisin daha fazla çalışma yürüteceği ifade edildi.

Atatürk Anıldı

Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıldönümü nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Maltepe’de gerçekleştirilen kutlamaların coşkuyla geçtiği, Maltepelilerin Cumhuriyete sahip çıktığı vurgulanırken, 82. ölüm yıldönümü yaklaşan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de mecliste anıldı.