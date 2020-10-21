Kaçak yapıları yıkmak isteyen zabıta ekiplerine saldırdılar

Arnavutköy’de kaçak yapıları yıkmak için olay yerine giden zabıta ekiplerine, kaçak yapıların sahipleri saldırdı. Olayda bazı zabıta ekipleri hafif şekilde yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Arnavutköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede kaçak olarak yapılan metruk yapılar, garaj ve kömürlük tarzı yerlerin kaldırılması için harekete geçti. Dün öğle saatlerinde Boğazköy Mahallesi’nde boş bir arazide bulunan kömürlük tarzı yapıyı yıkmak isteyen ekipler, mahalle sakinleri tarafından saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaçak yapılar polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında yıkıldı. Olayda bazı zabıta ekipleri hafif şekilde yaralandı.