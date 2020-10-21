Arnavutköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede kaçak olarak yapılan metruk yapılar, garaj ve kömürlük tarzı yerlerin kaldırılması için harekete geçti. Dün öğle saatlerinde Boğazköy Mahallesi’nde boş bir arazide bulunan kömürlük tarzı yapıyı yıkmak isteyen ekipler, mahalle sakinleri tarafından saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaçak yapılar polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında yıkıldı. Olayda bazı zabıta ekipleri hafif şekilde yaralandı.
Kaçak yapıları yıkmak isteyen zabıta ekiplerine saldırdılar
KAÇAK YAPILARI YIKMAK İSTEYEN ZABITA EKİPLERİNE SALDIRDILAR
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