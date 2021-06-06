Kademeli normalleşmenin ilk muhtarlar toplantısı yapıldı

Kartal Belediyesi tarafından 12 yıldır her ayın ilk haftasında düzenlenen Muhtarlar Toplantısı, kademeli normalleşmeye geçiş sonrası Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in başkanlığında yenilenen Yakacık Çarşı Mahallesi Bayram Demirkol Parkı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Pandemi önlemleri alınarak düzenlenen toplantıya; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Kartal’daki mahalle muhtarları katıldı.

“Gençlerin kendilerini ait hissettikleri mekânlar oluşturmayı hedefliyoruz”

Muhtarlar Toplantısı’nın 2021 yılı Haziran ayı oturumunda ilk sözü alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, büyük bir kapanmanın ardından ilk defa dışarıda bu şekilde buluşabildiklerini söyledi. Bayram Demirkol Parkı’nın yeniden revize edildiğini ve sosyal tesisin açıldığını belirten Başkan Yüksel, daha önceki toplantılarda da dile getirdiği gibi bu parkın yanı sıra; Esentepe Mehmet Ali Büklü Parkı’ndaki sosyal tesisin de bittiğini ve bir sonraki toplantıyı da orada yapabileceklerini ifade etti.

Bayram Demirkol Park’ında tesisin alt katını gençler için tasarladıklarını sözlerine ekleyen Başkan Yüksel, gençlerin kendilerini ait ve rahat hissettikleri mekânlar oluşturmayı hedeflediklerini, ayrıca Soğanlık Kültür Merkezi ve Hürriyet Kültür Merkezi içinde de aynı konseptte sosyal tesis oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

“Projelerimizi kısa sürede hizmete almayı hedefliyoruz”

Muhtarlardan bazı isimlerin Covid-19 hastalığına yakalanarak zorlu bir süreç geçirdiklerini belirten Başkan Yüksel, “3 aylık sürede aşılamanın büyük ölçüde bitirilmesini, bu sayede de Ekim-Kasım aylarında rahatlayabileceğimizi düşünüyoruz. Kapanmada derslerimize çalıştık ve uzun zamandır adım atılamayan yerler için seçenekler çıkardık. Bunlardan biri Uğur Mumcu Kent Meydanı, diğeri ise Cevizli Komşuluk ve Dayanışma Kültür Merkezi Bunları bitirmekle ilgili bir yol haritası oluşturduk ve bir takvim belirledik. Başlangıç yapıldığı zaman detaylandırıp bilgilendirme yapacağız. Yalı, Yunus, Topselvi’deki Kültür Merkezi’nin kazı ve hafriyat çalışmaları bitmiş bulunuyor, bundan sonraki çalışma temel atıldıktan sonra hızlanacak. Bu projeyi de kısa sürede hizmete almayı hedefliyoruz. Pandemi, nefes alınabilecek parkların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bayram Demirkol Parkı’nın 2. Etabı ile ilgili çalışmalar da kısa sürede başlayacak ve parkımız daha da büyüyecek. Parkın rutin işleri de var tabii. İlaçlama, ot biçme ve asfalt gibi çalışmalarımız belirli bir program dâhilinde yapılacak. Tam kapanma süreci, bazı yağmur suyu kanalı işlerinin ertelenmesine neden oldu; ancak bu çalışmalar da kısa sürede bitirilecek.” Şeklinde konuştu.

Başkan Yüksel’in konuşmasının ardından Kartal’daki 20 mahalleden toplantıya katılan muhtarlar söz alarak mahallelerinin sorunlarının yanı sıra görüş ve taleplerini ilettiler. Toplantıda muhtarlar revize edilen parkı çok beğendiklerini ifade ederken Yakacık Çarşı Mahallesi Muhtarı Senem Özdemir, vatandaşların özellikle yürüyüş pistinden çok memnun olduklarını ve kapanma sonrası burada spor aktivitelerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantıya katılan bütün muhtarları dinleyen Başkan Gökhan Yüksel, görüş ve önerileri için muhtarlara teşekkür etti. Sonuç bölümünde de kısa bir konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı, tüm talep ve önerilerin kayıt altına alınarak ilgili müdürlüklere iletildiğini söyledi. Mahallelerin sorunlarının mümkün olduğunca kısa zamanda çözüleceğini belirten Başkan Yüksel, son olarak Etap 1, Etap 2 ile ilgili planları bakanlığa teslim ettiklerini ve onların da eksikleri bildirdiklerini belirterek Haziran ayı içinde yeniden temas kurup planı onaylatmayı hedeflediklerini ifade etti.