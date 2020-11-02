Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı deprem bölgesi İzmir’de

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, deprem bölgesi İzmir’e gitti. Odabaşı, ”Depremi duyduğumuz andan itibaren Kadıköy Belediyesi arama kurtarma ekibini buraya sevk ettik” dedi.
Kadıköy Belediyesi olarak deprem için önlemlerini aldıklarını ifade eden Başkan Odabaşı, “Biz Kadıköy Belediyesi olarak deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasındaki önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Deprem öncesinde bir belediyeyi hazır hale getirmeye çalışıyoruz, altyapımızı yeniliyoruz. Telsiz rölelerini değiştirdik. Uydu telefonlarının sayısını arttırdık. Sahra çadırı alıyoruz. Diğer çadırları alıp stoklamaya çalışıyoruz. Kendimizi ona göre hazırlıyoruz. Binaların kontrollerini yapıyoruz. Daha temel atılır atılmaz bunlara başlıyoruz” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin tek ilçe belediyesi olarak beton laboratuvarına sahip olduklarını ifade eden Odabaşı, “Temel atılır atılmaz binadaki betonları alıp inceliyoruz. Kadıköy betonu diye bir şey var. Deprem sırasında neler yapılır eğitim veriyoruz. Bizim afet eğitim parkımız var. Türkiye’nin üç tane simülatöründen biri bizde. Çocukları eğitiyoruz. Ve tabii ki deprem sonrasında neler yapılması gerektiğini de arkadaşlarımızı ve belediye personelini eğitiyoruz” ifadelerini kullandı.