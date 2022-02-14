Kadıköy Belediyesi’nde radyo tiyatrosu yapan "Bizim Çocuklar" Türkiye sınırlarını aştı

Kadıköy Belediyesi’nin "Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi" çocukların yaptığı radyo tiyatrosuna imza attı. Çocuklar bir yılda Keloğlan, Pinokyo, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler gibi herkesçe bilinen 9 masalı radyo tiyatrosu olarak seslendirdi. Radyo tiyatrosu yapan çocukların bir yılda podcast olarak yayımladığı 9 masal, 21 ülkede 35 bin 236 kez dinlendi. Masallardan üçü Danimarka Kültür Bakanlığı’nın desteklediği Danimarka Kültür Enstitüsü’nün web sitesine girdi. Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatro atölyesinde ücretsiz eğitim alan “Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi”nin seslendirdiği masallar Türkiye sınırlarını aştı.

11 çocuk bir yılda 9 masal seslendirdi

Çocukları tiyatro, sinema, konser, gösteri gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturan Kadıköy Belediyesi etkinliklerine devam ediyor. Covid-19 pandemi sürecinde Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’de tiyatro sanatçıları Uğur Cabiroğlu ve Can Yılmaz’ın yönetiminde internet üzerinden yapılan atölye çalışmaları bir süre sonra radyo tiyatrosuna dönüştürülmüştü. Tiyatro atölyesine devam eden yaşları 10 ile 14 arasında değişen 11 çocuktan oluşan “Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi” de eğitmenleri tarafından günümüze yeniden uyarlanan masalları seslendirerek podcastler yapmaya başlamıştı.

Çocuklar, bir yılda Keloğlan, Pinokyo, Yer Altı, Fındıkkıran, Hansel ve Gretel, Kral Çıplak, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler, Sindirella ve Bremen Mızıkacıları olmak üzere toplam 9 masalı radyo tiyatrosu olarak seslendirdiler.

Masallar 21 ülkede 35 bin kez dinlendi

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde ücretsiz eğitim alarak radyo tiyatrosu yapan çocukların seslendirdiği masallar Türkiye sınırlarınlarını aştı. Türk ve dünya klasiklerinden oluşan dokuz masalı seslendiren çocukların podcasti, aralarında Amerika, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa ve Liechtenstein gibi 21 ülkede 35 bin 236 kez dinlendi.

Danimarka Kültür Bakanlığı’nın desteklediği internet sitesinde yer aldı

Çocukların seslendirdiği masallardan Hansel ve Gretel, Kral Çıplak ile Keloğlan masalları Danimarka devletinin desteklediği Danimarka Kültür Enstitüsü’nün çocuklarla ile ilgili web sitesine girdi. Danimarka’da da yayında olan https://attahygge.com/kategori/podcast/ web sayfasında üç masalın linklerine yer verildi.

Hülya Demirci: “çocuklar 4 yıl ücretsiz tiyatro eğitimi aldı”

Çocuklarla yapılan tiyatro çalışmaları hakkında bilgi veren Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nden Hülya Demirci, "Belediye olarak yaptığımız tiyatro atölyeleri ve çalışmaları pandemi sürecinde şartlara uygun olarak devam etti. Önce tiyatro çalışmalarımıza internet üzerinden devam ettik. Daha sonra çalışmalarımızı nasıl devam edebiliriz üzerine düşünmeye başladık. Eğitmenlerimizden radyo tiyatrosu önerisi geldi. Bunu çocuklarla paylaştık ve hemen uygulamaya başladık. 2021 yılının ocak ayında ilk masalımızı yayımlandı. Pandemi şartlarında kayıtları aldık. Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi, dört yıl ücretsiz tiyatro eğitimi aldı. Şu anda hala tiyatro eğitimlerimiz genel olarak merkezimizde tüm çocuklarımız için devam ediyor" dedi.

"Hayata bakışları değişiyor"

Çocukların aldığı tiyatro eğitimlerinin sosyal ve kültürel gelişmelerine de katkı yaptığını vurgulayan Demirci sözlerini, "Kadıköy’de yaşayan çocuklar tarafından seslendirilen masalların farklı ülkelerde ve farklı zamanlarda dinleniyor olması bizler için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Tiyatro kurslarımıza gelen çocukların ailelerden de olumlu tepkiler alıyoruz. Çocukların yapısal olarak olumlu bir değişim içinde olduğunu ifade ediyorlar. Çocukların hayata bakışlarında farkındalıklarının arttığını, kendilerini ifade etme biçimlerinin olumlu anlamda değiştiğini söylüyorlar. Çocuklar da her radyo tiyatrosunda ayrı bir heyecan içindeler. Aralarında konservatuara gitmek isteyenler var. Bütün bu gelişmeler belediye olarak bizleri de mutlu ediyor" diye sürdürdü.

Sanatçı Uğur Cabiroğlu: “Dünyada ilk defa çocuklardan radyo tiyatrosu”

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’de eğitmenlik yapan tiyatro sanatçısı Uğur Cabiroğlu da dünyada ilk kez çocukların radyo tiyatrosu yaptığı belirterek, "Radyo tiyatrosu fikrimizi onlarla ilk kez paylaştığımızda daha önce hiç duymadıkları için önce çok şaşırdılar ama çok heyecanlandılar. Bizim burada yaptığımız çocuklardan çocuklara, çocuklardan yetişkinlere ulaştırılan bir radyo tiyatrosu. Masalların seslendirmesini profesyoneller değil, sadece çocuklar yapıyor. Araştırmalarımıza göre, dünyada ilk defa bir radyo tiyatrosunu sadece çocuklar seslendiriyor" dedi.

"Burada aynı zamanda masalları oyunlaştırıyoruz" diyen Cabiroğlu, "Oyunlaştırılan masalları baştan sonra bire bir tiyatro metni gibi diyalog şeklinde kurguluyoruz. Masalları uyarlarken de tüm çocukların pedagojik alt yapısını düşünerek hareket ediyoruz. Çocukların yetişkinlerle, çevreyle, hayvanlar ve doğa ile kurdukları ilişkide onların pedagojik alt yapısına zarar verebilecek ya da hasar bırakacak noktaları dikkatle ele alıyoruz" diye konuştu.

Cabiroğlu, "Tiyatro sanatçısı ve diğer eğitmen arkadaşım Can Yılmaz ile ülkemizde ve tüm dünyanda çocuklar tarafından bilinen masalları aslına sadık kalarak oyunlaştırıyoruz. Alınan kayıtlarının kurgusunu ve montajını yine birlikte yapıyoruz. Aynı zamanda 10 masalın 7’sine özel şarkı yazdık. Çocukların seslendirdiği bu masalların farklı ülkelerde de dinleniyor olması çocuklarla birlikte bizi de mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi’nin radyo tiyatrosu olarak seslendireceği 10’uncu masal “Kırmızı Başlıklı Kız” 14 Şubat Pazartesi dinleyicisiyle buluşacak.