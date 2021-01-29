Kadıköy insani gelişmişlikte Türkiye birincisi

Kadıköy Belediyesi, Türkiye’deki 188 ilçenin uzun, sağlıklı ve yenilikçi bir hayat yaşamak; bilgi ve eğitim alabilme imkanına sahip olmak ve insana yaraşır bir hayat için gerekli kaynaklara ulaşmak gibi kriterler göz önüne alınarak belirlenen "İnsani Gelişme Endeksi" sıralamasında birinci oldu.
Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, “Ödülü daha da ileri taşıyacağız”
INGEV’in online olarak düzenlediği törene katılan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Böyle bir ödül aldığımız için heyecanlandım, mutluyum, bu ödüle layık görülmek Kadıköy için gurur verici. Bu raporun oluşmasında emeği geçen INGEV’e teşekkür ediyorum. Bu ödülü almamızı sağlayan kriterlerdeki başarımızı daha da ileri taşıyacağız, önümüzdeki dönemde bu ödülün gereğini yerine getirip, daha farklı alanlarda da Kadıköylü’ye hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.İnsani Gelişme Endeksi, yönetişim ve saydamlık, sosyal kapsama, ekonomik durum eğitim, sağlık, sosyal yaşam, çevresel performans, ulaşım ve erişilebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği kriterleri dikkate alınarak hesaplanıyor. İnsani Gelişme Endeksi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1990 yılından beri ülkeler düzeyinde yayımlanıyor. İNGEV ise yerel düzeyde insani gelişmenin ölçümlenmesi için hazırladığı İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler (İGE-İ) çalışmasını 2017 yılından bu yana sürüyor. Kadıköy Belediyesi aynı çalışmada 2018 yılında ikinci olmuştu.