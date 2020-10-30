BAK Kadıköy’ün 22 kişiden oluşan, arama kurtarma alanında eğitimli personeli, depremin duyulmasının ardından Kadıköy Belediyesi’nin Ataşehir’de bulunan Afet Çalışma Biriminde buluştu. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları için gerekli malzemeleri araçlara yükleyen ekip, 2 tane tam donanımlı arama kurtarma aracı ve bir otobüs eşliğinde yola çıktı.
Kadıköy İzmir’in yaralarını sarmak için yola çıktı
İZMİR’DE MEYDANA GELEN 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN ARDINDAN KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI (BAK KADIKÖY) ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILMAK ÜZERE YOLA ÇIKTI.
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