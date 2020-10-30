banner3088

Kadıköy İzmir’in yaralarını sarmak için yola çıktı

İZMİR’DE MEYDANA GELEN 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN ARDINDAN KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI (BAK KADIKÖY) ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILMAK ÜZERE YOLA ÇIKTI.

Kadıköy İzmir’in yaralarını sarmak için yola çıktı

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK Kadıköy) arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.

BAK Kadıköy’ün 22 kişiden oluşan, arama kurtarma alanında eğitimli personeli, depremin duyulmasının ardından Kadıköy Belediyesi’nin Ataşehir’de bulunan Afet Çalışma Biriminde buluştu. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları için gerekli malzemeleri araçlara yükleyen ekip, 2 tane tam donanımlı arama kurtarma aracı ve bir otobüs eşliğinde yola çıktı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Mehmet Özdilek: “Bireysel, basit hatalar yaptık...
Mehmet Özdilek: “Bireysel, basit hatalar yaptık...
  1. SPOR

banner3196

banner3552

banner3197