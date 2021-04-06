Kadıköy’de asbestsiz hava

Kadıköy Belediyesi Türkiye’de bir ilke imza atmış ve 2015 yılında aldığı bir kararla, ilçede yıkımı yapılacak binalara yıkım öncesi asbestten ve zararlı atıklardan temizlenme şartı getirmişti. Bu kararla bugüne kadar ilçede 886 bin 725 ton asbest atığı bertaraf edildi.

Kadıköy Belediyesi 24 Ağustos 2015 tarihinde uygulamaya başladığı “İnşaat Sahalarında Asbest Kirliliğinin Önlenmesi ve Geri Dönüştürülebilir Atıkların Kazanımı” projesi ile Asbest Temiz Raporu olmadan bina yıkım ruhsatı vermiyor. Halk sağlığını ve çevreyi korumak için yıkımı yapılacak binalarda asbestten ve zararlı atıklardan temizlenme şartı getiren belediye; bugüne kadar 2 bin 376 şantiyede denetim yaptı. Denetlemede 714 şantiye alanında asbestli malzeme tespit edildi ve yıkım aşamasında toplam 886 bin 725 ton asbest atığının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmiş tesislere gönderilerek bertarafı sağlandı.

Asbest denetim haritasında Kadıköy iyi kategorisinde yer aldı

Asbest Söküm Uzmanları Derneği tarafından hazırlanan İstanbul İlçe Belediyelerinde Asbest Denetim Haritası’nda Kadıköy “Asbest Denetimi İyi (Az Riskli)” kategorisinde yer aldı. Ayrıca proje 2016 yılı Marmara Belediyeler Birliği Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri Yeşil Alan ve Çevre Yönetimi Kategorisi İkincilik Ödülü, Sağlıklı Kentler Birliği 2017 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri Yarışması’nda ise Büyükşehir İlçe Belediyeleri Sağlıklı Çevre Kategorisinde Birincilik Ödülü aldı.

Asbest nedir

Asbest ya da amyant, ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda kanserojen bir madde. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC)’nın kanserojen maddeler listesinde "kesin kanserojen" tanımlanması ile 1. grupta yer alan asbest solunum yoluyla vücuda girdiğinde başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açıyor. Asbestli malzemeler binalarda yoğun olarak; katlar arası panellerde, kazan, boru, izolasyon ceketlerinde, asma tavan kaplamalarında, marleylerde, ısı-yangın yalıtım malzemelerinde, asbestli çimento ürünlerinde, oluklu çatı kaplamalarında ve duvar kaplamalarında bulunuyor.