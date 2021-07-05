Kadıköy’de Atıksız Yaşam Hareketi sahada

Kadıköy Belediyesi’nin Kadıköy’de atık oluşumunu en aza indirmeyi hedefleyen Atıksız Yaşam Hareketi, projenin amaçları kapsamında sahalara indi. İlçede pilot uygulama olarak seçilen Asım Us Sokak’ta çoğu çöpün aslında çöp olmadığı, ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderilebileceği, komposta dönüştürülebileceği ve azaltılabileceği gibi konularda bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapıldı.
Atıksız yaşam sokağı
Atıksız yaşam çalışmaları kapsamında pilot uygulama olarak Kadıköy’de Asım Us Sokağı Atıksız Sokak olarak seçildi. Belediye, Atıksız Yaşam Sokağı’nı içinde bulunan tüm özel yaşam, kamu ve ticari alanlarda yaşayanların atık yönetim sistemine uyması konusunda bilincin yüksek olduğu sokak olarak tarif ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün geliştirdiği ve uyguladığı proje kapsamında, öncelikle sokağın sakinleri kapı kapı ziyaret edildi, atık ayrıştırma kitleri dağıtıldı, sokağın birçok noktasına atık ayrıştırma ve kompost kutuları yerleştirildi ve konunun uzmanları tarafından bilgilendirme toplantıları yapıldı. Bu toplantılarda çöpün doğaya zararı anlatılarak, birçok çöpün aslında çöp olmadığı, organik atıkların kompost uygulamasıyla gübreye dönüştürülebileceği ve cam atıkların yeniden kullanılabileceği anlatıldı. Ayrıca atık piller, bitkisel atık yağlar, tekstil atıkları, elektronik atıklar, atık ilaçlar, tehlikeli atıklar, moloz, mobilya atıkları ve bahçe atıkları gibi atıklar için de “Ne yapabilirim?” sorusuna cevaplar bulundu.Proje sonunda elde edilen sonuçlar, Kadıköy’ün diğer sokaklarında da başlatılacak uygulamanın geliştirilmesi konusunda yol gösterecek.