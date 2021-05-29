Kadıköy’de basketbol sahalarına sanatsal dokunuş

Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı’ndaki Basketbol Sahaları, grafik tasarımcı ve illüstratör Dilara Akbal tarafından tasarlanan görsellerle yenilendi.

Kadıköy’ün en uğrak parklarından olan Selamiçeşme Özgürlük Parkı’ndaki basketbol sahaları; Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle, spor markası Nike ve Sportive işbirliğinde yenilendi. Grafik tasarımcı ve illüstratör Dilara Akbal tarafından tasarlanan proje, sporun da en önemli iki ilkesi olan “eşitlik” ve “birlik olma”nın gücünden alınan ilhamla, yan yana iki sahanın oluşturduğu birliktelik ve mücadeleyi temsil ediyor. Tasarımdaki takımların ellerindeki kalpler ise herkesi bu sahada bir araya getiren basketbol sevgisini simgeliyor.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı parkı ziyaret ederek, basketbol ve sanat kültürünü birleştiren projeyi yerinde inceledi. Basketbol sporuna ilgi duyan Odabaşı, sahada Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün spor eğitmenleriyle basketbol oynadı.